Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Wedstrijd: Het Perfecte Plaatje

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

BN'ers gaan op pad om de mooiste foto's te maken. Onder anderen Daphne Deckers, Helga van Leur, Kees Tol en Jamie Westland doen mee aan deze wedstrijd.

Realityshow: Jill & Jessa: Counting On

20.30 - 21.30 uur op TLC

De familie Duggar werd wereldwijd bekend door de realityshow 19 Kids and Counting. Alle negentien kinderen hebben een naam die begint met de letter J, net zoals Jill en Jessa die nu zelf zwanger zijn.

Datingprogramma: De Villa

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Twintig jaar geleden was The Villa op televisie en in 2011 kwam er een Nederlandse remake van, wat geen succes bleek te zijn. Nu probeert RTL 5 het opnieuw met vrijgezellen in Lloret.

Film: Mr. & Mrs. Smith

20.30 - 22.50 uur op Veronica

John (Brad Pitt) en Jane Smith (Angelina Jolie) zijn op het eerste gezicht een gewoon koppel. Beiden hebben echter een geheim. Ze zijn, zonder dat ze het van elkaar weten, beruchte huurmoordenaars.

Spel: Jan houdt Hoop

21.30 - 22.30 uur op RTL 5

Jan de Hoop gaat de algemene kennis van jongeren testen. Na dertig jaar heeft hij zijn eerste eigen programma gekregen bij RTL.

