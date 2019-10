Oud-presentator Kees Driehuis is dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden, bevestigt BNNVARA aan NU.nl. De presentator was tot 2018 het vaste gezicht van Per Seconde Wijzer, dat hij bijna dertig jaar presenteerde.

Kort na de beëindiging van zijn werkzaamheden bij VARA en BNNVARA, waar hij 45 jaar werkte, werd Driehuis ongeneeslijk ziek, zo laat de omroep weten.

"45 jaar lang VARA, een vreedzame barricade-journalist, soms tegen beter weten in", zegt de omroep over de presentator. "Een man met betrokkenheid, scherpte, ernst, en terloopse humor. Een teamplayer, met leidinggevende kwaliteiten. Mild ironisch. Noemde zichzelf eerder handig en slim dan wijs."

Het 67-jarige televisie-icoon ging vorig jaar maart met pensioen en Erik Dijkstra verving hem als presentator. Driehuis nam in de laatste uitzending afscheid met de woorden 'Niets is blijvend'.

In 2017 nam de presentator al afscheid als vaste medewerker van BNNVARA, na een dienstverband van meer dan veertig jaar. Naast Per Seconde Wijzer presenteerde hij ook Nova en Buitenhof.

Ook was hij initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla. Verder is hij onder meer redacteur geweest voor de shows van Sonja Barend en was hij de stem van het Sinterklaasjournaal.

'Driehuis stak zijn nek uit'

"In de journalistieke VARA-programma's koos hij voor maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen, waarin een positie werd ingenomen", zegt BNNVARA over de carrière van Driehuis. "Waardenvrije journalistiek bestond voor hem niet. Hij stak zijn nek uit, sprak zich uit, politiek correct of niet."

"Kees probeerde mensen een podium te geven die vroegen om een eerlijker verdeling van macht en inkomen, om goed onderwijs, behoorlijke huisvesting, een veilige en gezonde leefomgeving, voor wie je ook bent of waar je ook vandaan komt."