Om een goede foto te maken voor het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje, moest Helga van Leur alle zeilen bijzetten. Ze had vooral moeite met de opdracht om medekandidaat Steven Brunswijk lelijk op de foto te krijgen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik was al half in paniek over hoe je überhaupt met zo'n toestel om moet gaan", begint de 49-jarige Van Leur, die haar eerste opdracht in de binnenstad van Delft uitvoerde.

"Steven moest lelijk op de foto komen te staan, maar hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Dat is een hartstikke mooie man. Bij een gracht met gelige en groene blaadjes realiseerde ik me opeens dat Stevens bruine huid daar goed mee zou contrasteren. Maar dat betekende dus wel dat hij die gracht in moest, haha."

Tijdens de tweede opdracht bij Toppers in Concert moest Van Leur mensen in de rij vastleggen. Intussen bleken concertgangers zelf ook geïnteresseerd te zijn in de voormalige weervrouw van RTL.

"Je wordt van alle kanten geroepen. Mensen die graag met je op de foto willen, ook heel leuk natuurlijk. Maar je hebt maar een half uurtje om zelf foto's te maken. Daaruit maak je vervolgens een keuze, die je nog moet bewerken. Ook best nog wel een dingetje. Aan het eind ging ik helemaal gesloopt naar huis. Voor één fotootje. Je belandt echt in een soort achtbaan."

Kees Tol was 'allang blij' met scherpe foto

Ook deelnemer Kees Tol kan daarover meepraten. "Je wordt wel even behoorlijk in het diepe gegooid als je aan zo'n programma begint", vertelt de presentator.

"Je begint sowieso al helemaal bleu en dan moet je iemand ook nog lelijk zien te maken. Daarnaast heb ik zelf niks met de Toppers. Hartstikke leuke mannen hoor, maar verder is zo'n evenement niet aan mij besteed. En dan sta je daar dus opeens tussen de duizenden fans. Ja, die eerste aflevering was best wel heftig."

Van een competitiestrijd is in de eerste aflevering nog geen sprake, legt Tol uit. "We wilden graag alles met elkaar delen. Je zit allemaal op hetzelfde niveau en bent vooral bezig om alle trucjes door te krijgen. We waren allang blij als onze foto's mooi scherp werden."

"Zodra je weet hoe ISO-waardes en diafragma's werken, komt het echt aan op creativiteit. Dat kun je niet echt leren. Gelukkig vind ik het leuk om over kleuren en composities na te denken. Voor m'n werk heb ik ook constant met creatieve mensen te maken, dus dat helpt ook zeker mee."

Tol en Van Leur nog niet zeker over ambities

Humberto Tan, die in 2016 Het Perfecte Plaatje won, verkondigde eerder deze week trots dat een van zijn foto's door The New York Times was gepubliceerd. Tol en Van Leur zeggen nog niet bezig te zijn met zulke ambities, maar wel graag hun kwaliteiten vaker te willen gebruiken.

Van Leur: "Ik wil heel graag meer reizen maken waarin ik laat zien wat de impact van extreem weer is. Zo'n verslag mag van mij dan best in National Geographic. Zou ik helemáál niet erg vinden! Maar daar is nog wel een lange weg voor te gaan."

"Je ziet inderdaad dat verschillende kandidaten bij fotografie blijven hangen", gaat Tol verder. "Ik weet niet of dat ook bij mij zal gebeuren. Als ik dat ga doen, zal het waarschijnlijk ergens op reis zijn. Hier in Volendam zul je me in ieder geval niet zo snel op straat met een fotocamera tegenkomen."

Het Perfecte Plaatje is vanaf woensdag 30 oktober wekelijks te zien op RTL4 om 20.30 uur.