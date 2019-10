Sven Kockelmann zou weleens in gesprek willen met Donald Trump. De presentator van het NPO Radio 1-programma 1 op 1 zou de Amerikaanse president graag kritische vragen willen stellen.

In gesprek met Panorama vertelt de 49-jarige Kockelmann dat hij verwacht dat Trump "misschien wel heel boos" zou kunnen worden als hij hem interviewt. "Die is niet gewend aan veel tegenspraak. Maar dat is voor mij geen reden om dan maar op eieren te gaan lopen."

Kockelmann zegt geen last te hebben van "autoriteitenvrees". "Zo kreeg ik, toen ik net was begonnen, eens ruzie met de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana. Die zei letterlijk: 'Dit is de laatste keer dat je mij ziet.'"

De journalist zegt daarnaast dat hij vindt dat ook oorlogsmisdadigers en andere personen met een negatief imago een podium verdienen. "Sommigen vinden dat je schurken niet zou mogen interviewen. Wat een onzin! Ik vind dat je iedereen moet kunnen interviewen. De allergrootste schurk en de allergrootste heilige. Je moet ze alleen niet de vrije vloer geven."

Kockelmann was ook graag in gesprek gegaan met Adolf Hitler, die hij gevraagd zou hebben "wanneer hij zelf in de gaten kreeg dat hij knettergek was". "Of wie hij aankeek in de spiegel nadat hij een heel volk had laten uitmoorden. En zo kan ik wel even doorgaan natuurlijk."