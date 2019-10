Margriet van der Linden gaat in december in de late avond een programma presenteren van NPO1, bevestigt een woordvoerder van KRO-NCRV na berichtgeving van het AD. In het programma zal Van der Linden terugblikken op het afgelopen jaar, samen met mensen die veel in het nieuws zijn geweest.

KRO-NCRV meldt dat het waarschijnlijk om een programma gaat dat vier dagen lang te zien zal zijn in de week van Kerst, op het tijdslot dat gereserveerd was voor de talkshows van Eva Jinek en Jeroen Pauw. Over de precieze invulling en programmering wordt nog gesproken, op een later tijdstip zal de omroep hier meer over bekendmaken.

Jinek kondigde onlangs haar vertrek naar RTL aan, waar ze in januari 2020 een talkshow krijgt.

Het tijdslot van 23.00 uur tot middernacht op NPO1 wordt vanaf januari door een nieuw praatprogramma opgevuld. Wie de presentatoren worden, is nog niet besloten.

Van der Linden presenteerde twee jaar lang haar praatprogramma M, dat werd uitgezonden als tijdelijke vervanger van De Wereld Draait Door.

Vanaf 5 november is ook haar documentaireserie How to be a Man op televisie te zien. Daarin reist ze naar verschillende landen om te onderzoeken wat het begrip 'mannelijkheid' tegenwoordig inhoudt.