Een groep Britse, vrouwelijke parlementsleden heeft in een open brief hun steun betuigd aan Meghan Markle, de vrouw van prins Harry. De politici stellen dat ze achter Markle staan in haar strijd tegen een aantal Britse kranten.

Holly Lynch, initiatiefnemer en politicus van partij Labour, stelt: "Vrouwelijke parlementsleden van alle partijen hebben meningsverschillen opzijgeschoven om solidair te zijn met de hertogin van Sussex."

In de brief valt te lezen dat de politici het niet eens zijn met de persoonlijke aanvallen op Markle in de Britse (roddel)pers. "We staan achter je in de strijd tegen kranten die zich vaak op smakeloze en misleidende wijze uitlaten over jou en je familie", stellen ze.

In de brief wordt gesproken van laster, het schenden van Markles privacy en "gedateerde en koloniale ondertonen" in de berichtgeving over het lid van het Britse koningshuis.

"Hoewel wij op een andere manier in het openbaar werkzaam zijn, begrijpen wij de misstanden en intimidatie waar vrouwen die belangrijk werk doen regelmatig aan worden onderworpen", schrijven de politici.

"We verwachten dat de nationale media het verschil zien tussen een verhaal van landelijk belang en een verhaal dat enkel het neersabelen van een vrouw tot doel heeft." De politici beloven te doen wat in hun macht ligt om te zorgen dat de pers Markle met respect behandelt, haar recht op privacy in acht neemt en enkel de waarheid opschrijft. Meer dan zeventig parlementsleden ondertekenden de brief.

Markle en prins Harry kondigden onlangs aan enkele Britse kranten aan te klagen voor het onwettig publiceren van een brief van Markle aan haar vader en het afluisteren van de telefoon van de prins.