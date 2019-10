De laatste aflevering van het tweede seizoen van Chateau Meiland is maandag bekeken door 1,4 miljoen mensen. Het geheime dagboek van Hendrik Groen werd voor de tweede week op een rij beter bekeken dan de reallifesoap rondom Martien Meiland en zijn gezin.

Het tweede seizoen van de komische dramaserie met André van Duin trok anderhalf miljoen kijkers. Dat zijn zo'n 200.000 minder kijkers dan een week eerder.

Gedurende het tweede seizoen werd Chateau Meiland bekroond met de Gouden Televizier-Ring.

Maandagavond werd ook bekend dat het programma rond Kerst op SBS terugkeert. Of dat gaat om een eenmalige special of meerdere afleveringen, is nog niet bekendgemaakt.

Het best bekeken programma van maandag is het NOS Journaal van 20.00, dat door ruim twee miljoen mensen is gezien. Ook De Wereld Draait Door (1,3 miljoen), Droomhuis Gezocht (1,3 miljoen) en Radar (1,2 miljoen) wisten een plek te bemachtigen in de top tien van best bekeken programma's.