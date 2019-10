Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Harrie: van het Kamp naar de Ring

21.30 - 22.00 uur op Spike

Harrie werd bekend in de afgelopen seizoenen van Ex on the Beach: Double Dutch. Deze man uit Eindhoven gaat nu niet achter de dames aan, maar staat in de boksring.

Realityprogramma: Ons Huis vol Spullen

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

Petra en Stephan wonen met hun twee dochters in een droomhuis. Maar van dit huis is niet veel meer te zien door alle spullen. Het stel kampt met een heftige vorm van verzameldrang en is het overzicht helemaal kwijt. Het is tijd om alles op te ruimen.

Documentaireserie: Ellie in de Handel

21.25 - 22.05 uur op NPO3

Paardenvlees wordt nog steeds stiekem als biefstuk verkocht. Ellie Lust duikt in de illegale handel van paardenvlees.

Realityserie: Chateau Meiland

20.30 - 21.30 uur op SBS6

In de laatste aflevering van Chateau Meiland komt Erica's moeder langs om het kasteel te bekijken. Het is nog de vraag of ze onder de indruk zal zijn.

Film: Harry Potter and the Goblet of Fire

20.30 - 22.35 uur op Net5

Harry Potter (Daniel Radcliffe) is student op de magische school Zweinstein waar dit jaar het Toverschooltoernooi gehouden wordt. Hoewel het toernooi voor meer ervaren studenten is, wordt Harry uitgekozen om mee te doen. Dit is niet zonder gevaar.

