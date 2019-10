Spotify heeft meer dan een half miljoen podcasts op zijn platform, maakt het Zweedse bedrijf maandag bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van zes maanden geleden.

In totaal luistert bijna 14 procent van het aantal maandelijkse Spotify-gebruikers volgens het bedrijf naar podcasts. Dat komt neer op bijna 35 miljoen luisteraars wereldwijd.

Spotify zet de laatste maanden flink in op podcasts naast muziek. Het bedrijf nam begin 2019 de podcastuitgevers Gimlet en Parcast over. Het aantal uren dat Spotify-gebruikers besteedden aan het beluisteren van podcasts is met 39 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Met name in de VS en enkele Europese landen nam dit toe.

Apple heeft vooralsnog de grootste podcastbibliotheek. Op dit moment zijn via iTunes ruim 750.000 podcasts te beluisteren. Beide bedrijven concurreren ook op het gebied van het streamen van muziek: Spotify heeft 113 miljoen betalende gebruikers en Apple Music had er in juni 60 miljoen.