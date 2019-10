Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Kim Kötter.

Duivelseiland nekt de een na de ander. Moest Rijk Hofman vorige week al het veld ruimen, was het deze week de beurt aan Kim Kötter.

De presentatrice en ondernemer kiest ervoor een van de hints te openen die bij de puzzel hoort en terwijl zij nog staat te gruwelen bij de optie dat ze een embryo van een vogel moet opeten, puzzelt Mariana Verkerk gewoon door en lost binnen no-time het raadsel op.

Je verliest de proef en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik was zo ongelofelijk verdrietig en teleurgesteld in mezelf. Ik wilde zo graag revanche op Mariana (die er medeverantwoordelijk voor was dat Kötter het eiland werd afgestemd en op Duivelseiland terechtkwam, red.), ik wilde niets liever dan het van haar winnen. Ik wilde haar verslaan en als een winnaar bij de rest komen, ik zag dat moment al helemaal voor me. Dat spatte zo in één keer uit elkaar."

"Nadat ik terugging naar het productiekamp belde ik direct met mijn moeder, niet met Jaap (Reesema, haar echtgenoot, red.) omdat ik hem wilde verrassen. Mijn moeder zei precies wat ik in de uitzending ook al verwachtte: zij wilde écht niet dat ik de eetproef zou moeten doen en ik hoorde haar in mijn hoofd al de hele tijd: je eet niet dat embryo op, hoor. Dus terwijl ik nog teleurgesteld was, riep zij alleen maar: 'Je hebt toch niet dat embryo gegeten?!'"

"Ik wist dat er nog iemand moest afvallen voor ik naar huis ging en ik heb meteen tegen de kandidatenbegeleiders gezegd dat ik wakker gemaakt wilde worden als het zover was. Ik heb eigenlijk amper geslapen, want ik kon maar niet stoppen met malen. Ik was zo bang dat iemand van mijn bondje zou afvallen. Toen ik uiteindelijk wakker gemaakt werd en het Kalvijn (Kelvin Boerma, red.) bleek, vond ik het ook zo jammer. We hadden met z'n allen zo ver kunnen komen."

Wat denk jij dat de reden is dat je eruit ligt?

"Het had niet uitgemaakt als ik toch dat embryo had gegeten, Mariana was gewoon veel sneller met die puzzel. Ik zag het wel en had meteen door dat de 5 in het midden moest, maar toch, het ging niet snel genoeg. Ik ben ook begonnen aan de eetproef omdat ik bezig was met die puzzel en dacht: dat is ook naar voor de productiemensen. Die denken leuke, spectaculaire televisie te krijgen, maar als wij niks eten, dan is het voor niets geweest. Dan komt de people pleaser in mij omhoog en besluit ik toch te kijken wat er op zo'n bordje ligt. Dat zit heel erg in mij, ik vind het dan naar voor die mensen, die werken zo hard aan dat programma. Die neiging heb ik thuis ook; ik werk harder voor het team dan voor mezelf. Dat ik ervoor gekozen heb het niet te eten, was uiteindelijk toch voor mezelf kiezen: ik kon het gewoon niet."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik heb me als een gek voorbereid: iedereen die ik kende die ooit heeft meegedaan, heb ik gebeld en ieder advies heb ik opgeschreven. Ik heb allerlei trainingen gedaan, heb opnieuw zwemlessen gevolgd en heb van de chef-kok van het restaurant van mijn zusje allerlei manieren geleerd om met weinig eten iets lekkers te kunnen maken. Boer Jan (Bronninkreef, die het vorige seizoen won, red.) gaf me het beste advies: zorg dat alles wat je nog moest doen, echt af is. Want daar op het eiland kun je er niets meer aan veranderen en loop je het risico dat je gaat piekeren."

"En toch, het was zo fijn geweest als ik iets meer van Expeditie had kunnen zien van tevoren. Ik moet van mezelf één keer in de zoveel tijd meedoen aan een programma als dit om me uit mijn comfortzone te halen, een andere kant van mezelf te ontdekken en te kunnen laten zien. Maar tegen Expeditie zei ik eigenlijk altijd nee, want ik zag mezelf dat gewoon niet doen: op een eiland zitten en proeven. Nu durfde ik het toch aan en heb een seizoen teruggekeken, maar eigenlijk wilde ik in het vliegtuig nog meer zien. Speciaal daarvoor had ik een iPad gekocht, zodat ik alle tijd had. Maar we moesten van de productie al op Schiphol de boel inleveren, dus dat is er nooit van gekomen. Als ik dat wel had mogen doen, had ik deze puzzel al eens gezien en had ik kunnen weten wat eraan kwam."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Iedereen eigenlijk wel. Hoewel ik sommige mensen wel kende, weet je niet hoe iemand op zo'n eiland is. Ik wist het van mezelf ook niet, hoe ik me daar zou gedragen, dus in die zin heb ik zelfs mezelf verrast. Op het eiland werd ik weer een beetje zoals ik als kind was; ik hing altijd met jongens, dat waren mijn vrienden. Dus toen ik al snel in een bondje kwam met Thomas Berge, Tim (Coronel, red.) en Kalvijn, had ik echt weer een beetje dat gevoel van een klein meisje zijn. Ik liep de hele dag achter die mannen aan om te zien wat zij konden en om het zelf te leren. Ik voelde me een beetje Pippi Langkous op het eiland."

"Dat gevoel vond ik van tevoren ook heel eng, hoor. Want je gaat ook terug naar een tijd waarin ik heel onzeker was: iedere keer stemmen bij de Eilandraad, of kiezen bij een proef, voelt toch een beetje als het risico om als laatste gekozen te worden bij gym. Bij mij kwam er destijds een heel erge faalangst omhoog en ik was heel bang dat ik daar nu ook weer erge last van zou krijgen. Dat was wel een beetje zo, maar ik heb eigenlijk vooral ontdekt dat ik daar nu beter mee om kan gaan. Dat heb ik sowieso veel gehad op het eiland; door alle gesprekjes die je voert over hoe een proef gaat, of over hoe iemand op je reageert, ben je eigenlijk de hele tijd jezelf en anderen aan het analyseren. Ik heb degene die de gesprekjes met ons voerde later ook nog gemaild: dat het bijna voelde als naar de psycholoog gaan en het me zo geholpen heeft."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Dat bondje van ons moet verder kapot en omdat Tim op Winnaarseiland zit, vrees ik voor Thomas Berge. Hij loopt veruit het meeste risico als je kijkt naar hoe het nu gaat. Het was volgens mij allemaal zo anders gegaan als Roy (Donders, red.) was gebleven. Dan hadden we veel meer kans gehad."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Vanaf moment één wilde ik dat Tim zou winnen. Hij is voor mij het voorbeeld van een Robinson. En dat hij ouder is dan de rest (47, red.) helpt hem denk ik wel. Als je ouder bent, sta je iets anders in dit spel; je bent niet zo bezig met wat mensen van je vinden. Als ze hem er niet uit stemmen omdat hij te sterk is, kan hij denk ik de hele boel winnen."