Een foto die gemaakt werd door Humberto Tan is geplaatst in The New York Times, een van de grootste kranten van Amerika. Het gaat om een foto van muzikant Typhoon, die de krant gebruikte bij een verhaal over de Gouden Eeuw in Nederlandse musea.

Het Amsterdam Museum maakte enkele weken geleden bekend de term 'Gouden Eeuw' niet langer te willen gebruiken bij hun tentoonstellingen. Het museum is van mening dat de term gekoppeld wordt aan nationale trots, waardoor "de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel" genegeerd worden.

Tan maakte een foto van Typhoon, waarop de muzikant zo uit de Gouden Eeuw lijkt te zijn gestapt. Wat voor The New York Times de reden is geweest om deze foto te gebruiken, is niet bekend. Ook de foto die Tan maakte van Ruud Gullit, in vergelijkbare stijl, is in de krant gebruikt.

In zijn bericht op Instagram noemt Tan het een "onvoorstelbare eer" dat zijn foto is gebruikt bij het artikel. De foto's zijn in Nederland levensgroot te zien in de zeventiende-eeuwse portrettengalerij in de Hermitage in Amsterdam.