De eerste aflevering van de dirigeershow Maestro trok zondag ruim 1,6 miljoen kijkers en veroverde daarmee de derde plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's. Het NPO-programma blijft hiermee RTL 4's Expeditie Robinson voor, dat op ruim 1,5 miljoen kijkers en de vierde plek bleef steken, blijkt maandag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In Maestro spannen acht BN'ers zich in om zich in acht weken tijd om te vormen tot dirigent van het Orkest van het Oosten. Onder anderen cabaretier Jörgen Raymann, rapper Lange Frans en presentatrice Natasja Froger nemen deel aan het programma. De laatste editie van het door Frits Sissing gepresenteerde programma, werd in 2017 gewonnen door actrice en zangeres Maartje van de Wetering.

Het best bekeken programma van zondag was Studio Sport Eredivisie met 2,1 miljoen kijkers, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 1,9 miljoen). Beide programma's zijn van de NPO, die hiermee de gehele top drie van best bekeken programma's op zijn naam heeft staan.

In de top tien staan nog twee sportprogramma's: de voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord van Fox Sports (op de vijfde plek bijna 1,4 miljoen kijkers) en de Grand Prix van Mexico (op plek zes). Iets meer dan 1,2 miljoen stemden af op Ziggo Sport om de Formule 1-race te bekijken.