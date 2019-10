Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Kelvin Boerma (Kalvijn).

Na de samensmelting is er euforie: deze belangrijke mijlpaal wil iedere deelnemer op z'n minst behalen. Maar er ontstaan ook nieuwe problemen, want wie moet je vertrouwen als het ieder voor zich is?

YouTuber Kelvin Boerma (Kalvijn) kiest verkeerd, zo blijkt. Omdat zijn bondgenoten Tim Coronel en Hugo Kennis op Winnaarseiland zitten, blijven er te weinig mensen over die hem in het spel willen houden. Kalvijn wordt gezien als een sterke speler en geduchte tegenstander en moet daarom het onderspit delven tijdens de Eilandraad.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Iedere Eilandraad ging ik erin met het idee dat dit weleens het moment zou kunnen zijn dat ik naar huis werd gestemd. Dus toen het gebeurde, had ik het eigenlijk meteen geaccepteerd. Je doet er niets aan, het is niet anders en dan concentreer ik me liever op de positieve dingen: lekker eten en met mijn vriendin bellen. Terug naar huis, dat is ook fijn."

"Natuurlijk had ik graag die finale willen halen. Maar ik was niet pissig op de mensen die mij eruit hebben gestemd. Zo gaat het spelletje nou eenmaal. Ik heb me dat voorgenomen voor ik begon aan het programma: je moet je de dingen niet persoonlijk aantrekken. Ik heb het dus ook heel makkelijk los kunnen laten. Ik kon niet meteen terug naar huis, dus de volgende dag heb ik nog staan basketballen met een stel kinderen uit de buurt op een van de eilanden. Dan ben ik echt niet meer bezig met of ik de finale nou gehaald heb of niet. Eigenlijk komt dat nu pas weer een beetje, nu de uitzending is geweest."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Ik kreeg terug wat ik uitdeelde: ik heb Akwasi eruit gestemd, dus die hoefde zich niet schuldig te voelen dat nu bij mij terug te doen. Hetzelfde geldt voor Mariana (Verkerk, red.): ik heb haar persoonlijk naar Duivelseiland gestuurd. En de rest heeft later nog tegen me gezegd dat ik gewoon te sterk was. Dat heb ik van tevoren echt van mezelf onderschat. Ik sport niet vijf dagen in de week, heb me niet extreem voorbereid op mijn deelname, ik ben min of meer gewoon gegaan. Ja, ik dronk de drie weken voor ik ging geen koffie en alcohol meer en ik heb toch maar even een seizoen gekeken, want ik had Expeditie nooit echt gezien. Maar verder: ik ben gewoon op dat vliegtuig gestapt."

"Ik denk dat het nog in mijn lijf zat van toen ik klein was. Ik heb heel veel buiten gespeeld, ben altijd fysiek bezig geweest en hoewel ik dat inmiddels minder ben, was ik fysiek nog steeds heel sterk. Het was wel grappig om dat van mezelf te merken tijdens mijn deelname, ik had mezelf van tevoren niet zo ingeschat."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had niet zo moeten zuipen tijdens het samensmeltingsdiner. Het was net iets te gezellig, waardoor ik de volgende dag meer moeite had met de proef dan normaal. Ik was niet zo scherp door de drank en dat merkte ik."

"Van tevoren had ik minder bezig moeten zijn met bondjes en me bij mensen aansluiten. Hoewel wij de eerste dagen geen enkele keer naar de Eilandraad moesten met ons kamp, waren Tim, Kim (Kötter, red.) en ik wel al meteen een bondje, wat Shary-An (Nivillac) en Eva (Koreman, red.) natuurlijk niet leuk vonden. Het was toen nog helemaal niet nodig in een bondje te zitten en dat heeft me denk ik uiteindelijk de kop gekost. Ik had er in eerste instantie neutraler in moeten staan."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ze breken ons bondje op. Hugo zit daar nu ook bij en dus zit hij in de gevarenzone. Ze zitten nu nog met z'n tweeën op Winnaarseiland, hij en Tim. Maar het kan zijn dat een van hen er in de volgende afleveringen af moet en dan is het einde verhaal denk ik. Ze zijn te sterk en de rest wil allemaal in de finale, dus dan moeten zij als eersten weg."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Tim. Hij is wel wat ouder dan de rest (47 jaar, red.) maar hij is mentaal zo sterk, dat heeft niemand zo. Hij snapt het spel, hij is ook fysiek nog steeds sterker dan de rest. Hij kan ze allemaal hebben."