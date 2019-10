Gallyon van Vessem vindt dat John de Mol het recht had om haar te ontslaan bij Hart van Nederland. Dit vertelt de vijftigjarige presentatrice zondag in het NPO radioprogramma De Perstribune.

"Tegen mij persoonlijk is niet gezegd: 'Wij willen niet met je verder omdat je vijftig bent'", aldus van Vessem. De presentatrice verduidelijkt in het radioprogramma haar ontslag met een metafoor. "John de Mol is eigenaar van een winkel en die winkel heeft een etalage. Ik sta niet in die etalage en daar baal ik van. Ik had graag nog met een paar collecties daarin gestaan. Maar dat is niet zo. De Mol mág dat ook bepalen. Het is een kwestie van smaak en als privéondernemer mag hij dat doen."

"Ik vind dat niemand kan zeggen: 'Je bent vijftig, veertig of welke leeftijd dan ook, of je bent een man of vrouw dus moet je eruit'", vindt de voormalig Hart van Nederland-presentatrice. "Ik vind wél dat mensen die een bedrijf hebben zelf mogen bepalen met wie ze werken en met wie niet. Ik vind ook dat een ondernemer ook ervoor kan kiezen om op zijn gevoel af te gaan of op het plaatje. Ik snap ook dat dat soms moeilijk te omschrijven is. Het lijkt me ook heel erg lullig om iemand te moeten ontslaan zoals ik, die verder niets fout heeft gedaan, omdat je het niet voelt."

Van Vessem heeft "absoluut de behoefte niet" om John de Mol te gaan bashen. "Nestbevuilers, daar heb ik niets mee", vertelt van Vessem. "Ik heb zestien jaar bij Hart van Nederland gewerkt en met heel veel plezier. Natuurlijk baal ik van mijn vertrek maar hij (John de Mol, red.) wil mij niet meer. Ik kan van alles en nog wat gaan zeggen, maar ik heb die behoefte oprecht niet."

Van Vessem heeft de vraag of ze weg moest bij Hart van Nederland niet aan John de Mol persoonlijk gesteld.