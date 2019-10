Samantha Steenwijk won zaterdagavond de finale van Dancing with the Stars, ondanks de teenblessure die ze de dag ervoor opliep tijdens het hooghouden van een bal. In gesprek met NU.nl vertelt de 33-jarige zangeres over de aanloop en nasleep van haar winst.

Heb je een feestje gevierd na je winst in de finale?

"Het is laat geworden. Eerst nam ik allemaal cadeaus in ontvangst van de toeschouwers in de zaal. Na de show hebben we tot 4.00 uur feestgevierd. Daarna zijn we in het hotel doorgegaan tot 5.30 uur. Maar ik heb geen kater. Na een paar drankjes ben ik overgestapt op Cola Light. Voor een kater zou niet veel nodig zijn geweest; vanwege mijn grote teen die uit de kom is gegaan, zit ik onder de medicijnen."

Hoe is het nu met je teen?

"Mijn teen doet nu meer pijn. Ik heb nieuwe medicatie gekregen. Het gips mocht er voor de finale niet af van de dokter. Ik moest dus dansen met aan mijn gezonde linkervoet maatje 39 en rechts maat 42."

"Mijn vrouw was net als ik in paniek, maar ze steunde me in alles. Zij belde met de dokter, pakte mijn drinken voor me zodat ik kon blijven liggen en herinnerde me eraan om mijn voet hoog te houden. Maar mijn danspartner, Marcus van Teijlingen, gaf mij het definitieve vertrouwen. 'Ik houd je dichter tegen me aan om je gewichtlozer te maken', zei hij. Marcus paste onze choreografie aan omdat ik bepaalde bewegingen echt niet kon maken. Tijdens de laatste repetities stonden we opeens huilend te dansen. De hele crew huilde mee. Dat was een mooi moment."

Hoe verliep de aanloop naar de finale?

"Ik heb zó gehuild vrijdag, nadat mijn grote teen uit de kom schoot. Het zal me toch niet gebeuren, dacht ik. Ik heb optredens afgezegd om mee te kunnen doen aan Dancing with the Stars. Vier maanden heb ik voor dit moment getraind. Op hakken dansen bleek een no-go. Ik moest op gympen, maar dat is met dansen niet handig omdat je dan niet goed kunt draaien."

Waaraan had de kijker kunnen zien dat je teen je belemmerde?

"Als je goed kijkt, zie dat mijn teen me belemmert tijdens het draaien. Je moet bij het dansen bijna altijd op de bal van je voet draaien. Ik deed dat tijdens de finale op mijn hiel of deed een stapje extra. Ook afzetten op mijn achterbeen was moeilijk. Ik omzeilde dat met een soort hupje in mijn dans."

Is acteren de volgende stap, na zingen en dansen?

"Mijn ambities liggen niet bij acteren. Ik heb in 2016 meegedaan aan de film Familieweekend. Dat was niet echt mijn ding. Presenteren zou ik wel leuk vinden. Chantal blijft slapen zou ik willen doen, of wat Gerard deed met Gordon. The Voice zou het ultieme zijn."

Zou je musicals willen doen?

"Ondanks dat ik van show houd, lijkt meedraaien in een musical me niet leuk. Elke avond op de bühne staan om hetzelfde te doen zou me gaan vervelen. Ook het compleet geregisseerde karakter van musicals lijkt me niets. Ieder zangoptreden dat ik is anders en ik bepaal daarbij zelf wat ik doe."

Wat heb je in petto voor je fans?

"Ik ga nu weer werken aan een nieuw album. De eerste schrijfsessies gaan binnenkort van start. Maar ik wil me nog niet laten vastpinnen op een verschijningsdatum."

Gaat het goed komen met je teen?

"Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik dacht de afgelopen dagen alleen maar: doorzetten, doorzetten. Ik wilde zo graag de finale winnen en heb het advies van de dokter om niet te gaan dansen in de wind geslagen. Echt, de hersteltijd interesseert me niets."