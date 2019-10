Samantha Steenwijk heeft zaterdagavond de finale gewonnen van Dancing with the Stars. Ze kreeg met haar danspartner de meeste stemmen van het publiek.

Steenwijk bedankte na haar winst het publiek voor het stemmen en het team van Dancing with the Stars. Tevens bedankte ze haar thuisfront omdat ze de laatste tijd "onuitstaanbaar" zou zijn geweest.

Andere deelnemers aan het programma waren onder anderen Bibian Mentel, Anouk Hoogendijk en Barrie Stevens. Mentel, die zich in een rolstoel bevindt nadat zij werd behandeld voor een tumor in haar nek, kreeg een kleine week voor de finale te horen dat er een nieuwe tumor in haar onderrug is ontdekt.

Ondanks dit nieuws en de kans dat zij door het dansen een "extreme beweging" maakt, hierdoor haar rug kan breken en een dwarslaesie kan oplopen, besloot zij alsnog mee te doen aan het dansprogramma.

De deelname van Steenwijk was aanvankelijk onzeker, nadat vrijdag haar grote teen bij een klein ongeluk uit de kom raakte. Een paar uur voor de uitzending werd bekend dat de zangeres toch fit genoeg was om mee te doen.

Jim Bakkum en Jamai Loman behoren tot eerdere winnaars

De presentatie van de vijfde reeks van Dancing With The Stars is in handen van Chantal Janzen en Tijl Beckand. Het nieuwe seizoen begon op 9 september, tien jaar nadat het programma voor het laatst op de Nederlandse televisie te zien was. De jurering werd gedaan door Irene Moors, Dan Karaty, Euvgenia Parakhina en Louis van Amstel.

Eerder vielen al Tooske Ragas, Keizer, Berget Lewis, Rutger Vink, Gijs Staverman en Jamie Trenité af. Laatstgenoemde moest het programma verlaten wegens een blessure.

Tot de eerdere winnaars behoren onder anderen Jim Bakkum, Helga van Leur en Jamai Loman.