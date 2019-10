Een groep bekende Nederlanders, onder wie Matthijs van Nieuwkerk, Marco Borsato en Humberto Tan, hebben gezamenlijk een verklaring opgesteld waarin zij Facebook verzoeken om op te treden tegen bitcoinadvertenties. Hierin worden hun namen en foto's gebruikt. De BN'ers vinden dat Facebook tot dusver heeft verzuimd om actie te ondernemen.

"Deze advertenties zijn bijzonder schadelijk, veel consumenten zijn al gedupeerd en hebben grote sommen geld verloren. Degenen van wie de naam en foto worden gebruikt worden er op aangekeken", schrijft de groep in een door EenVandaag gedeelde verklaring. Onder de afzenders behoren ook Alexander Klöpping, Herman den Blijker, Jort Kelder, Nikki Herr, Rik van de Westelaken, Ruud Feltkamp en Waylon.

In de verklaring is te lezen dat de groep Facebook al meerdere keren heeft aangesproken, maar dat de advertenties blijven verschijnen. Volgens de BN'ers stelt het sociale medium slechts een tussenpersoon te zijn en dat het daarom niet kan én hoeft op te treden.

"Het is echter wel Facebook dat het advertentiesysteem heeft opgezet, controleert en beheert en er veel geld mee verdient. Facebook loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid."

In de verklaring is te lezen dat de ondertekenaars van de verklaring vinden dat Facebook maatregelen moet nemen. "Als Facebook niet vrijwillig maatregelen neemt, moet het daartoe worden gedwongen."

De Mol startte eerder kort geding tegen Facebook

De verklaring is gedeeld vlak voor het vervolg in de rechtszaak tussen Facebook en John de Mol, die tot dusver geen akkoord bereikten over de maatregelen die het sociale medium kan nemen tegen de misleidende advertenties waarin de producent te zien is.

"Dat meerdere van deze bekende Nederlanders mijn zaak middels deze verklaring publiekelijk steunen, geeft aan hoe belangrijk ook zij deze zaak vinden", luidt de reactie van De Mol aan EenVandaag.

"Ik stel hun gebaar zeer op prijs en hoop van harte dat mijn kort geding ertoe leidt dat het misleiden van consumenten door Facebook middels deze nepadvertenties nu echt op korte termijn stopt."

De Mol startte een kort geding tegen Facebook nadat zijn naam en beeltenis werden gebruikt voor misleidende bitcoinadvertenties. Hij wil dat het sociale netwerk maatregelen neemt tegen de advertenties en hij wil de gegevens van de persoon achter de advertenties.

Facebook heeft inmiddels gereageerd tegen EenVandaag. "We werken op dit vlak hard aan betere detectie, beoordelingen en aan het identificeren van de accounts en paginabeheerders die in strijd zijn met ons beleid. Veel misleidende advertenties zijn afkomstig van gehackte accounts en nepaccounts; we zetten ons dan ook in toenemende mate in om deze te verwijderen."