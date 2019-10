CNN Films, streamingdienst HBO Max en Focus Features werken gezamenlijk aan een documentaire over Anthony Bourdain. In de productie zal het verhaal van de overleden topkok centraal staan, zo schrijft The Hollywood Reporter.

"Als iemand in de televisiegeschiedenis heeft geholpen om elkaar te leren begrijpen, dan was het Anthony Bourdain wel", zegt Morgan Neville, die de documentaire zal regisseren.

"Hij maakte een connectie met mensen door gebruik te maken van zijn eigen gebreken. Het is ontzettend eervol om zijn verhaal te mogen vertellen", zegt de filmmaker, die een Oscar won voor zijn documentaire 20 Feet from Stardom.

Het is de bedoeling dat de film in bioscoopzalen wordt vertoond en daarna te zien zal zijn op streamingdienst HBO Max.

Bourdain werd bekend door bestseller en reisseries

Bourdain, die 61 jaar is geworden, werd in juni 2018 dood gevonden op zijn hotelkamer. Bourdain maakte geen geheim van zijn drugsverleden. In zijn bestseller Kitchen Confidential, in het Nederlands vertaald als Keukenconfessies, sprak hij openlijk over zijn geschiedenis met heroïne, cocaïne en lsd. Ook schreef hij over het vele drugsgebruik onder horecapersoneel.

De topkok maakte ook vele reisseries, onder meer voor Food Network en Travel Channel. In programma's als A Cook's Tour en Anthony Bourdain: No Reservations reisde hij de wereld rond en vertelde hij over diverse wereldkeukens.

Bij 24Kitchen was Bourdain te zien in No Reservations, Parts Unknown, The Taste US en The Taste UK. Vanaf 2012 won hij vier jaar op rij een Primetime Emmy Award in de categorie Outstanding Informational Series Or Special voor het reis- en kookprogramma Parts Unknown.