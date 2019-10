Samantha Steenwijk zal zaterdagavond toch te zien zijn in de finale-uitzending van Dancing with the Stars. De grote teen van de zangeres raakte bij een klein ongeluk uit de kom, maar inmiddels is Steenwijk weer hersteld.

Volgens RTL Boulevard gaat het inmiddels een stuk beter met de zangeres, die in de finale strijdt tegen Barrie Stevens, Anouk Hoogendijk en Bibian Mentel.

De teen van de zangeres raakte vrijdag uit de kom tijdens een repetitie. "Het is echt shit", vertelde ze tegen RTL Boulevard. De voormalig The Voice-kandidate zegt op een rare manier te zijn gevallen en moest in het gips.

Steenwijk en haar danspartner Marcus van Teijlingen bereikten afgelopen zaterdag de finale van het nieuwe seizoen van het dansprogramma. Zaterdagavond wordt de winnaar gekroond.