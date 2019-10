Zowel NPO als BNNVARA is niet van plan om te stoppen met Kanniewaarzijn, het satirische programma van Astrid Joosten. De presentatrice liet vrijdag in Pauw weten dat er geen nieuw seizoen op de planning staat, maar BNNVARA bevestigt aan NU.nl dat er wat de omroep betreft gewoon een nieuwe reeks komt.

"Kanniewaarzijn is inderdaad nu niet opgenomen in het schema, maar wat ons betreft gaan we er mee door", laat een woordvoerder van BNNVARA weten.

Joosten, die sinds 2011 het programma maakt, vertelde vrijdag in Pauw dat Kanniewaarzijn volgend seizoen niet wordt uitgezonden. "Ik weet niet waarom", zei Joosten over wat ze te horen kreeg van de NPO. "Dat gaat allemaal heel rommelig. Daar word je wel chagrijnig van, ja."

Hierdoor ontstond onduidelijkheid of Kanniewaarzijn voorgoed van televisie wordt gehaald, maar volgens BNNVARA is daar dus vooralsnog geen sprake van. Wel heeft de NPO dus besloten om het programma komend seizoen niet op te nemen in het uitzendschema.

De NPO laat in reactie aan NU.nl weten dat dit komt doordat het vorige seizoen van Kanniewaarzijn meer afleveringen telde dan gebruikelijk. "Daarom is met BNNVARA afgesproken dat er in 2020 geen serie komt."

Joosten is medebedenker van programma

Het informatief-satirische programma Kanniewaarzijn neemt bedrijven, overheden en instellingen op de hak. Alle sketches zijn gebaseerd op waargebeurde absurde verhalen.

Joosten presenteert het programma en de sketches worden gemaakt door bekende acteurs, onder wie Owen Schumacher, Alex Klaasen, Plien van Bennekom en Pierre Bokma.

Het format van het programma is mede bedacht door Joosten en ontstond uit de rubriek Weggegooid geld uit het VARA-programma Alles draait om geld. Tot dusver zijn er dertien seizoenen van gemaakt.