Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Spelprogramma: Ik Hou van Holland

20.00 - 21.40 uur op SBS6

Spelshow waarin Linda de Mol de kennis test van twee teams onder leiding van Guus Meeuwis en Jeroen van Koningsbrugge, op het gebied van onder andere muziek en typisch Hollandse weetjes.

Ik Hou van Holland is altijd populair geweest, maar bekijk hier welke zeven programma's van 2019 een grote flop waren.

Amusementsprogramma: Boxing Influencers Live

21.00 - 23.00 uur op Spike

In Boxing Influencers staan verschillende BN'ers in de ring: onder anderen Temptation Island-gangers, Ex on the Beach-sterren en YouTubers nemen het tegen elkaar op. In de hoofdwedstrijd van dit evenement staan Dave Roelvink en René Watzema tegenover elkaar.

Nog niet genoeg boksen gezien? Dit zijn de vijf redenen om Harrie: van het Kamp naar de Ring te kijken.

Geschiedenisprogramma: Andere tijden Special: van Arm naar Rijk

21.05 - 22.00 uur op NPO2

In deze speciale uitzending wordt het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat uitgelegd. Luxe reizen naar Indië en beelden van kinderarbeid: het komt allemaal aan bod.

Reportageserie: Wild Thailand

20.10 - 21.05 uur op NPO2

Thaise boeddhisten zijn op spirituele wijze verbonden met de natuur. Ze leven in een prachtige omgeving en die behandelen ze met veel liefde.

Dit is er verder in oktober te zien op tv.

Film: The Martian

20.30 - 23.20 uur op Veronica

Tijdens een missie op Mars steekt een fikse storm op en astronaut Mark Watney (Matt Damon) wordt als vermist opgegeven. Zodoende blijft hij alleen achter nadat zijn collega's vertrokken zijn.

Dit staat er vanaf oktober nieuw op Netflix.