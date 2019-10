Vrijdagavond keken meer dan 1,8 miljoen mensen naar de voorlaatste aflevering van The Masked Singer, blijkt zaterdag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Daarmee is de show, na het NOS Journaal van 20.00 uur, het best bekeken programma van vrijdag.

The Masked Singer was in Duitsland, Zuid-Korea en in de Verenigde Staten al een enorme hit en sinds eind september heeft het programma ook een Nederlandse variant.

Naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken bijna 2,5 miljoen mensen. De top drie wordt gecompleteerd door De Wereld Draait Door, dat meer dan 1,2 miljoen mensen trok.

Naar zowel de quiz 2 voor 12 als de politieserie Flikken Rotterdam keken zo'n 1,2 miljoen kijkers, waarmee die twee programma's op plek vier en vijf staan in de lijst met de best bekeken programma's. De negende plek is voor de talkshow Beau (900.00 kijkers).