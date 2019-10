Peter van der Vorst, programmadirecteur bij RTL, heeft gebeld met Matthijs van Nieuwkerk over een mogelijke overstap naar zijn zender. Dit vertelt hij aan tafel bij Van Nieuwkerks programma De Wereld Draait Door.

Van der Vorst bespreekt zijn hoogtepunten van zijn nieuwe baan bij RTL en vertelt hoe de overstap van Eva Jinek van de NPO naar RTL begon bij een telefoontje. Daarnaast haalde de programmadirecteur Beau van Erven Dorens over een latenightshow te presenteren door hem op te halen van Schiphol.

"Ik ben nog niet opgewacht op Schiphol", reageert Van Nieuwkerk als tafelheer Marc-Marie Huijbregts probeert te polsen of de presentator nadenkt over een overstap. Van Der Vorst geeft dan toe dat hij Van Nieuwkerk er wel over heeft gebeld. Over de uitkomst van dit gesprek wordt niets concreet verteld. "Hij is een topper in zijn vak en die zijn altijd welkom bij ons", aldus Van der Vorst.

Van der Vorst stelt verder dat hij niet de illusie heeft dat Eva Jinek bij haar talkshow op RTL meteen dezelfde kijkcijfers haalt als bij de NPO. Hij wil zich niet laten verleiden tot het noemen van cijfers, maar stelt dat hij hoopt dat ze minstens vergelijkbare cijfers als Beau haalt. De talkshow van Van Erven Dorens behaalt volgens Van der Vorst tussen de 400.000 en 500.000 kijkers per aflevering.