Samantha Steenwijk kan mogelijk niet deelnemen aan de finale van Dancing With The Stars. De zangeres raakte vrijdag geblesseerd bij een klein ongeval in de studio.

De teen van de zangeres raakte uit de kom tijdens een repetitie. "Het is echt shit", zegt ze tegen RTL Boulevard. De voormalig The Voice-kandidate stelt op een rare manier te zijn gevallen en zit momenteel in het gips.

"We weten niet hoe het morgen moet, maar ik wil het zo graag. We hadden de gaafste dans voor de finale bewaard." De beslissing over Steenwijks deelname wordt zaterdag definitief genomen, maar de zangeres acht het bijna onmogelijk om te dansen.

Steenwijk en haar danspartner Marcus van Teijlingen bereikten afgelopen zaterdag de finale van het nieuwe seizoen van het dansprogramma. Op zaterdag 26 oktober wordt de winnaar gekroond.