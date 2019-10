SBS en RTL presenteerden op woensdagavond beiden een nieuw programma. SBS wist met Martien Meilands Cash or Trash 751.000 kijkers te trekken terwijl RTL met Rooijakkers over de vloer, de opvolger van Van Der Vorst Ziet Sterren, bleef steken op 507.000.

Meiland, die onlangs de Televizier-Ring won voor zijn realityprogramma Chateau Meiland, zei vooraf op radiozender Q Music dat hij hoopte op 600.000 kijkers. Het programma Cash or Trash, waarin hij kandidaten begeleidt die bijzondere objecten willen verkopen, behaalde de tiende plaats van best bekeken programma's.

Art Rooijakkers was voor het eerst te zien in Rooijakkers over de vloer, waarin hij langsgaat bij bekende mensen. De eerste aflevering met Ronald Koeman en zanger Rick Astley behaalde nipt een plaats bij de twintig best bekeken programma's van de avond. Het laatste seizoen van Van Der Vorst Ziet Sterren begon afgelopen mei met 626.000 kijkers, maar stond toen geprogrammeerd tegenover de halve finale van het Eurovisie Songfestival waar drie miljoen mensen naar keken.

De Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Chelsea was met twee miljoen kijkers het best bekeken programma. De top drie werd compleet gemaakt door het NOS Journaal van 20.00 uur en 18.00 uur. Verder wisten alleen Tussen Kunst en Kitsch en EenVandaag boven de miljoen te scoren.

De tweede uitzending van Merel Westriks talkshow Ladies Night op Net5 hield 282.000 kijkers over. Naar de eerste aflevering vorige week keken 378.000 mensen.