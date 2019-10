Bibian Mentel, bij wie een nieuwe tumor in haar twaalfde ruggenwervel is aangetroffen, zal waarschijnlijk eind november worden geopereerd. De snowboardkampioene zal volgende week een MRI-scan krijgen om een operatieplan op te stellen.

"Mijn neurochirurg had mij zaterdag op tv zien dansen en bij de controle schrok hij wel van wat hij zag. In eerste instantie stond de controle voor een week later gepland, maar hij was blij dat we 'm toch eerder hebben gedaan", vertelt ze in gesprek met VROUW.

Mentel, die komende zaterdag in de finale van Dancing with the Stars staat, loopt bij het maken van een "extreme beweging" het risico haar rug te breken en zou daardoor een dwarslaesie kunnen oplopen.

Toch gaat ze door met haar trainingen: "Ik haal zoveel plezier uit het dansen. Het voelt als iets nieuws wat ik mag ontdekken! Ik heb zoveel lol, dan denk ik even niet aan kanker."

In RTL Boulevard vertelt de oud-snowboardster dat ze de operatie spannend vindt. "Ik vraag me wel af: hoeveel kan mijn lijf nog hebben?"

Kanker keerde in juli voor elfde keer terug

Eind juli maakte Mentel bekend dat de kanker voor de elfde keer was teruggekeerd. Het ging om tumoren in haar nek en rug.

De oud-snowboardster kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd. Na een operatie in maart kon ze een poos haar benen niet meer goed bewegen.

Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.