Thomas Erdbrink heeft het gevoel dat hem zijn identiteit is afgenomen nu hij niet meer als correspondent in Iran mag werken, zegt hij in een interview met Esquire.

"Ik heb zeventien jaar lang gewerkt, in Nederlandse en Amerikaanse media het verhaal van Iran verteld, en nu moet ik zwijgen. Daarnaast is het gewoon vervelend om je werk niet te kunnen doen. Zo protestant ben ik ook nog wel."

De NOS- en The New York Times-correspondent kan voorlopig niet als geaccrediteerd journalist in Iran werken. De Iraanse overheid heeft zijn accreditatie, die in april van dit jaar afliep, niet verlengd.

Het is onduidelijk waarom de accreditatie van Erdbrink niet is verlengd. Wel had hij afgelopen zomer de hoop binnenkort weer aan de slag te kunnen, omdat volgens de journalist "recentelijk belangrijke stappen richting de oplossing zijn genomen".

'Alles kan dingen nodeloos ingewikkelder maken'

In gesprek met het mode- en lifestyletijdschrift laat Erdbrink weten niet te kunnen toelichten welke status zijn werkvergunning op dit moment heeft. "Alles wat ik daar nu over zeg, kan dingen nodeloos ingewikkelder maken. Als je het niet erg vindt, wil ik daar liever geen antwoord op geven. Ik heb tot nu toe met niemand gepraat, ook omdat we het achter de schermen proberen op te lossen."

Wel laat de 43-jarige Erdbrink weten dat hij voorlopig in Iran blijft wonen. "Het lijkt me duidelijk dat ik een band heb met dit land, nu ook een familieband (Erdbrink is getrouwd met de Iraanse fotojournalist Newsha Tavakolian, red.). Dat is natuurlijk in goede en slechte tijden."