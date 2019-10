Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Blindspot

22.25 - 23.15 uur op Veronica

Het verhaal begint met een achtergelaten tas op Times Square. Uit de tas kruipt een getatoeëerde, naakte vrouw die geen idee heeft wie ze is. Op een van de tatoeages staat de naam van FBI-agent Kurt Weller. Hij ontdekt dat al haar tatoeages aanwijzingen zijn voor een groot complot.

Spelprogramma: Praat Nederlands Met Me

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

Een komisch programma over taal. Vooral de Vlaming Jeroom maakt het programma leuk met zijn droge opmerkingen. De Nederlandse straattaal wordt toegelicht.

Reportageserie: Broeders in Berlijn

20.25 - 21.20 uur op NPO2

Maarten en Vincent van Rossem gaan weer op pad. Dit keer zonder hun zus Sis en niet in Nederland, maar in Duitsland. De broers verdiepen zich in de geschiedenis van de Berlijnse muur, die dertig jaar geleden werd afgebroken. Hoe gaat het nu met de Duitsers en waarom lijkt er zoveel onvrede te zijn?

Animatiefilm: Rio

20.30 - 22.15 uur op SBS9

De zeldzame papegaai Blu woont al vijftien jaar bij Linda. Wanneer zij op een dag bezoek krijgen van een professor die ze vraagt met hem naar Rio te gaan om Blu's soort te redden, begint een groot avontuur.

Film: The Golden Compass

22.15 - 0.25 uur op SBS9

Lyra (Dakota Blue Richards) leeft in Oxford in een parallelle wereld. Op een dag hoort ze van een nieuw element dat werelden kan verenigen. Lyra gaat op zoek naar het magische element.

