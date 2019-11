Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Taxatieprogramma: Cash or Trash

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Chateau Meiland is een grote hit op SBS6 en daarom mag Martien Meiland nu ook zijn eigen programma presenteren. Mensen mogen hun waardevolle spullen verkopen aan een groep handelaren die altijd op zoek is naar een koopje.

Interviewprogramma: Rooijakkers over de vloer

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

Peter van der Vorst is tegenwoordig directeur content en marketing bij RTL en heeft daarom geen tijd meer voor zijn programma Van der Vorst ziet Sterren. Nu neemt Art Rooijakkers het over. In de eerste aflevering gaat hij langs bij Ronald Koeman en Rick Astley.

Reportage: Proef Eenzaamheid

22.20 - 23.00 uur op NPO1

Sharon heeft een druk sociaal leven en is zelden alleen. Annick is haar tegenpool. Na een traumatische gebeurtenis kan ze niet meer werken en is ze erg eenzaam geworden. Sharon verplaatst zich in het leven van Annick en ontdekt hoe het is om helemaal alleen te zijn.

Film: Baby Driver

21.05 - 23.20 uur op Veronica

Deze film volgt een jonge, getalenteerde chauffeur van vluchtauto's die lijdt aan tinnitus. Hij, Baby (Ansel Elgort), vertrouwt op het ritme van zijn persoonlijke soundtrack om de beste te worden. Wanneer hij de vrouw van zijn leven ontmoet, doet hij een poging om uit de criminele wereld te stappen. Een verdoemde overval zorgt er echter voor dat hij voor zijn leven, liefde en vrijheid moet vrezen.

Amusementprogramma: Ranking The Stars

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Tien bekende Nederlanders krijgen vragen die eerder zijn gesteld aan een panel. De bekende kandidaten moeten raden wat het panel denkt. Met Paul de Leeuw als presentator.

