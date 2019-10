Hadewych Minis ziet het inspreken van reclames voor een grote drogisterijketen als een soort sport, vertelt ze in de nieuwe editie van &C.

"Ik doe het elke dinsdagochtend en moet dan héél snel praten, want ik moet in een korte tijd veel zeggen", aldus de actrice.

"En ik kan ook niet constant rechtdoor praten, dus ik moet een bepaalde muzikaliteit gebruiken met een toon omhoog en een toon omlaag. In mijn show (haar onewomanshow Minis plus, red.) merkte ik dat ik veel kon met mijn stem, omdat ik 'm blijkbaar train met het inspreken."

De 42-jarige Minis, die de reclames al tien jaar inspreekt, ziet dat werk eigenlijk als haar "echte baan", omdat ze freelancer is. "Daardoor kan ik doen wat ik wil, zodat ik er niet per se iets naast hoef te doen voor het geld. Mijn onewomanshow Minis plus en mijn komende show had ik anders niet kunnen maken."

Minis is onder meer bekend van haar vertolking van Rachel Hazes in de musical Hij gelooft in mij en kreeg voor haar rol van Hazes in de film Bloed, zweet & tranen en Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol. Ook kreeg ze een Gouden Kalf voor beste vrouwelijke hoofdrol in de film Borgman. Vanaf donderdag is ze te zien in de film De Liefhebbers.