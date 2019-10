RuPaul komt met een nieuw seizoen van RuPaul's Drag Race waar bekende mensen aan mee gaan doen. RuPaul's Celebrity Drag Race moet in 2020 op de Amerikaanse zender VH1 te zien zijn.

Het speciale seizoen zal vier afleveringen tellen waarbij in totaal twaalf sterren een make-over tot dragqueen krijgen. Per aflevering gaat de strijd tussen drie deelnemers. Het prijzengeld van de winnaar wordt gedoneerd aan goede doelen.

De deelnemers worden begeleid door dragqueens die meededen aan de reguliere seizoenen van de talentenjacht, onder wie Alyssa Edwards, Kim Chi, Trixie Mattel en Vanessa Vanjie Mateo.

De Amerikaanse drag-artiest RuPaul Charles presenteerde in 2009 het eerste seizoen van zijn talentenjacht waarin hij op zoek gaat naar de volgende drag-superster. Er zijn inmiddels elf reguliere seizoenen en vier All Stars-seizoenen met oud-deelnemers verschenen.

In Nederland is de serie te zien op Netflix. Het is nog niet duidelijk of RuPaul's Celebrity Drag Race ook op de streamingdienst zal verschijnen.