Renze Klamer, die in het NPO-programma Na Het Nieuws te zien was, gaat een nieuwe talkshow maken. De presentator vertelt dinsdag in RTL Boulevard dat hij een wekelijks programma gaat presenteren, dat vrijdag rond middernacht wordt uitgezonden na het tijdslot van de al bestaande latenightshow.

Klamer legt uit dat het programma bedoeld is voor de kijker die nog niet wil slapen, maar wel iets op televisie wil zien waar hij of zij blij van wordt. "We willen graag wel mensen in de show die bekend zijn. Het liefst twee gasten die samen een leuke combinatie vormen."

Zijn nog titelloze show wordt rond 0.00 uur na de talkshow Pauw uitgezonden. Of Jeroen Pauw in 2020 verdergaat met zijn programma, is nog niet bekend.

Het AD meldt dinsdag op basis van ingewijden dat de 59-jarige presentator, die in januari eigenlijk een pauze zou nemen omdat hij de talkshow voorheen afwisselde met de inmiddels overgestapte Eva Jinek, niet wil doorgaan met zijn programma.

De NPO zou in gesprek zijn met Tijs van den Brink en Fidan Ekiz, die mogelijk een nieuwe show op het tijdslot van 23.00 uur gaan maken. Een woordvoerder van de NPO kon hier tegen NU.nl niets over zeggen.