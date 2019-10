Er is een nieuwe tumor ontdekt bij snowboardkampioene Bibian Mentel. Haar echtgenoot Edwin Spee deelt dinsdag op Facebook dat er een gezwel is aangetroffen in een wervel van haar onderrug.

"Na de euforie van afgelopen zaterdag, toen Bibian en Joost op een geweldige manier een ticket wisten te veroveren voor de finale van Dancing With The Stars, kwam maandag de man met de moker weer voorbij", schrijft Spee.

"In een wervel vlak boven de stellage in haar onderrug. De tumor is al dermate groot dat bestralen geen optie meer is en dus zal Bibian eind november weer een zware operatie moeten ondergaan."

Mentel (47) zal ondanks deze nieuwe diagnose gewoon doorgaan met het trainen voor de komende uitzending van het RTL-dansprogramma.

"In overleg met haar specialisten is er gekeken wat wel en wat niet een risico zou kunnen opleveren bij het dansen. Samen met Joost Findhammer en Schaur Peter wordt er nu keihard aan gewerkt om voor aanstaande zaterdag twee prachtige dansen neer te zetten. Opgeven is voor Bibian geen optie", besluit Spee.

Kanker keerde in juli voor elfde keer terug

Eind juli maakte Mentel bekend dat de kanker voor de elfde keer was teruggekeerd, in de vorm van tumoren in haar nek en haar rug.

De oud-snowboardster kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd. Na een operatie in maart kon ze een tijdlang haar benen niet meer goed bewegen.

Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.