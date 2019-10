Het geheime dagboek van Hendrik Groen heeft voor de tweede week op rij Televizier-Ring-winnaar Chateau Meiland achter zich gehouden in de strijd om de kijkcijfers. De serie van Omroep MAX was het best bekeken amusementsprogramma op de maandagavond.

Met een kleine 1,7 miljoen kijkers eindigde Het geheime dagboek van Hendrik Groen alleen achter het NOS Journaal van 20.00 uur dat ruim 1,8 miljoen kijkers trok. De serie, gebaseerd op de boeken van Hendrik Groen (pseudoniem van schrijver Peter de Smet) waarin Kees Hulst en André van Duin de hoofdrollen spelen, begon op 14 oktober aan een tweede seizoen.

Chateau Meiland werd door 1,4 miljoen mensen bekeken. Dit aantal is net iets meer dan wat de realityserie over de familie Meiland die een chateau runt in Frankrijk in de afgelopen weken behaalde.

Spoorloos Extra eindigde daar weer net achter, ook met 1,4 miljoen kijkers. Verder wisten ook De Wereld Draait Door, Radar, EenVandaag, het RTL Nieuws van 19.30 uur, het NOS Journaal van 18.00 uur en Pauw de grens van een miljoen kijkers te halen.