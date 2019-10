Evelien de Bruijn heeft maandag met een fotocollage op Instagram afscheid genomen van haar collega Gallyon van Vessem. Van Vessem presenteert voor de laatste keer Hart van Nederland.

"Als je de visagie, kleedkamer en studio meer dan dertien jaar met elkaar deelt, dan weet je alles van elkaar. We werden verliefd, braken harten, kregen kinderen, probeerden onze tranen te bedwingen tijdens hartverscheurende items. We maakten ruzie, legden het bij. Lieve schat! Ik ga je missen. Dankjewel voor al het lachen", schrijft De Bruijn in haar post op Instagram. Zij is sinds 2006 presentatrice van Hart van Nederland.

Van Vessem begon in 1995 met het presenteren van Hart van Nederland. Dat deed ze toen nog samen met Milika Peterzon. In 2003 kwam Selma van Dijk als presentatrice voor het programma werken.

Het vertrek van Van Vessem is te wijten aan hervormingen. Begin september liet Jaqueline Hekkers van Talpa weten dat Hart van Nederland aangepast zal worden. "Daarbij wordt naar alles gekeken: de vormgeving, het decor, de digitale omgevingen en ook naar presentatie", aldus Hekkers.