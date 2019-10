Hoewel Art Rooijakkers niet lang na hoefde te denken of hij de opvolger van Van Der Vorst Ziet Sterren wilde presenteren, realiseert hij zich goed dat hij het programma overneemt van RTL's nieuwe programmadirecteur. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat het voelt alsof hij aan het daten is met de dochter van zijn baas.

Peter van der Vorst presenteerde tien jaar lang het programma waarin hij op bezoek gaat bij de grootste sterren in binnen- en buitenland. Eerder dit jaar begon hij zijn nieuwe functie als programmadirecteur waarvoor hij het presenteren opgeeft. Rooijakkers presenteert met Rooijakkers over de vloer een opvolger van de show.

"Toen Peter aangaf dat hij met het programma zou stoppen en hij het mij wel zag presenteren, hoefde ik ongeveer 0,87 seconden na te denken", lacht Rooijakkers. "Het is echt een voorrecht om mensen die van hun passie hun werk hebben gemaakt te kunnen interviewen."

Rooijakkers geeft toe dat het wel enigszins spannend is om dit programma over te nemen van Van der Vorst. "Het is natuurlijk wel mijn baas die nu op mijn vingers mee kan kijken. Het is bijna alsof ik met de dochter van mijn baas aan het daten ben. Dat wil je toch goed doen."

Art Rooijakkers (rechts) met Ronald Koeman, die in de eerste aflevering te gast is. (Foto: RTL)

'Peter stelde mij binnen twee minuten al een directe vraag'

Toch vindt de presentator het vooral een grote eer dat hij in de voetsporen van Van der Vorst mag treden. "Hij heeft het zo lang gedaan met groot succes. Natuurlijk hoop ik dat ik het net zo'n succes kan maken."

Rooijakkers belde tijdens de eerste opnames wel met zijn baas om wat advies in te winnen, maar leerde vooral ook veel van de aflevering van Van der Vorsts laatste seizoen waarin hij Rooijakkers bezoekt.

"Peter wist dat hij recht op zijn doel af moest gaan met zijn vragen en dat deed hij erg goed. Toen hij bij mij over de vloer kwam, stelde hij ook binnen twee minuten een heel directe vraag. Het was alsof hij al aan het monteren was op het moment dat hij het item aan het opnemen was en dat is heel knap. Ik was onder de indruk van hoe efficiënt hij zo'n programma maakte." Aan deze methode moet Rooijakkers zelf nog wel wennen.

"Ik maakte voorheen portretten van gasten met wie ik minstens een paar dagen doorbracht. Voor dit programma krijg je natuurlijk veel minder tijd, omdat al die sterren drukbezet zijn. Ik wil soms nog te veel de onderste steen boven hebben over een bepaald onderwerp, terwijl je daar niet altijd tijd voor hebt. Ik merkte dat ik dat eerst wel moeilijk vond."

'Sergio Herman was heel anders dan hoe ik hem kende van tv'

Tegelijkertijd realiseert Rooijakkers zich dat zijn interesse in zaken die niet meteen voor de hand liggen, juist kan zorgen voor leuke anekdotes. "De gasten laten door mijn nieuwsgierigheid dan net wat meer los dan ze van tevoren bedacht hadden."

Rooijakkers over de vloer bevat ook een nieuw element waarin een representatief publieksonderzoek over de gast met de gast zelf besproken wordt. "Dat kan soms best confronterend zijn", vindt Rooijakkers. "Zo kwam er bij Frank Lammers naar voren dat men hem toch vooral kent van zijn supermarktreclames. Daar kun je tegenop acteren wat je wil, maar dat blijkt dan toch te zijn hoe men je onthoudt."

Verrast was de presentator door zijn gesprek met televisiekok Sergio Herman. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik een knorrige, norse kok had verwacht. Toen ik hem ontmoette, hadden we een klik en ik vond hem inspirerend. Hij was heel anders dan hoe ik dacht hem te kennen van televisie."

Bovenaan zijn lijstje van mensen die Rooijakkers graag zou interviewen, staat Bruce Springsteen. "Hij is echt mijn droomgast, maar helaas is dit jammerlijk mislukt. Hij was in Londen voor promotie van zijn nieuwe plaat, maar helaas was er geen tijd voor ons. Daar heb ik wel een nacht flink van liggen balen."

Rooijakkers over de vloer is vanaf 23 oktober iedere woensdag om 21.30 uur te zien op RTL 4. Tijdens de eerste aflevering staan Ronald Koeman en zanger Rick Astley centraal. Ook Rob Jetten, Martine Sandifort, Krezip, Hans Klok, Simon Keijzer en Raymond van Barneveld komen dit seizoen voorbij.