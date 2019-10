Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Home Alone

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Deze realityserie is gebaseerd op het concept van de gelijknamige en populaire familiefilm die iedere Kerst wordt uitgezonden: Home Alone. In het programma moet een groep kinderen tussen de acht en twaalf jaar, drie dagen lang voor zichzelf zien te zorgen, zonder ouders en zonder oppas. Gaat dat goed komen?

Dit is er verder in oktober te zien op televisie.

Onderzoeksprogramma: Ghost Adventures

20.30 - 22.30 uur op Spike

Halloween begint vroeg met Ghost Adventures. Zak Bagans en zijn team van paranormale onderzoekers trekken door de Verenigde Staten om spookachtige locaties te onderzoeken.

Wil je meer zien over geesten en monsters? Bekijk hier de negen beste horrorfilms van 2019 tot nu toe.

Make-overprogramma: Fred van Leer: Alles uit de Kast

20.30 - 21.30 uur op TLC

Met Fred van Leer als presentator weet je dat dit niet zomaar een make-overprogramma is. Hij helpt mensen aan een nieuwe look met veel humor en zo nu en dan een traan van geluk.

Horrorfilm: Eden Lake

22.30 - 00.15 uur op SBS9

Lerares Jenny (Kelly Reilly) en haar vriend Steve (Michael Fassbender) gaan een weekendje weg naar Eden Lake. Hun rust wordt al snel verstoord door een groepje vervelende tieners. Kleine pesterijtjes monden al gauw uit in levensgevaarlijke situaties voor het stel.

Nog niet uitgekeken? Bekijk hier de tien beste horrorfilms op Netflix.

Film: Eat Pray Love

20.30 - 23.30 uur op RTL 8

Liz Gilbert (Julia Robert) heeft alles wat een moderne vrouw zich kan wensen, maar ondanks dat is ze niet gelukkig. Ze besluit de wereld over te reizen, op zoek naar wat echt belangrijk is in het leven.

Deze films en series staan vanaf oktober nieuw op Netflix.