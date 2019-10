Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Detective: Midsomer Murders

22.00 – 22.00 op BBC First

In Causton wordt aan het begin van dit twintigste seizoen uitgekeken naar de opening van een nieuwe brouwerij. Maar wanneer een lijk wordt aangetroffen in een van de vaten, slaat de opwinding om in angst. Barnaby en brigadier Winter staan voor een raadsel. Heeft het iets te maken met het gerucht dat het spookt in de brouwerij?

Reality-serie: Harrie: van het Kamp naar de Ring

21.30 – 22.00 op SPIKE

Harrie maakte zich bekend in de afgelopen seizoenen van Ex on the Beach: Double Dutch. Deze man uit Eindhoven gaat nu niet achter de dames aan, maar staat in de boksring.

Reportageserie: Typisch: Land van Hulst

19.15 – 19.50 op NPO 2

De camera’s van Typisch zijn dit keer in Land van Hulst, een gebied in Zeeuws-Vlaanderen. Daar doet kroegbaas Peter zijn best om werknemer Fermin aan een verblijfsvergunning te helpen, besluit bloemist Ismael om zijn winkel te verkopen en neemt een kruidenier het op tegen de supermarkt.

Documentaire: 2Doc: Leve de Organen

21.00 – 22.00 op NPO 2

Sinds een jaar is iedere Nederlander na overlijden potentieel orgaandonor, tenzij bezwaar is aangetekend. Maar grijpt deze nieuwe wet niet te diep in de persoonlijke levenssfeer? Daarnaast zijn velen bang dat artsen te snel tot orgaandonatie over zouden gaan. Frans Bromet onderzoekt.

Film: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

20.30 – 23.10 op Net5

Harry Potters (Daniel Radcliffe) derde jaar begint. Een tovenaar, Sirius Zwarts (Gary Oldman), is ontsnapt uit de gevangenis van Azkaban. Harry hoort verontrustende verhalen over deze tovenaar en is bang dat Zwarts achter hem aan komt.