Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Rijk Hofman.

Hofman begon vol goede moed aan zijn Robinson-avontuur, maar belandde al na de eerste proef met zijn team op Duivelseiland. Hij wist zich door middel van de proeven daar niet terug het spel in te werken, maar hoefde ook nog niet naar huis. Zo'n tien dagen zat hij alleen vast op het eiland, tot hij gezelschap kreeg van Kim Kötter.

Met Kötter en Akwasi moest hij nogmaals de balkproef aangaan. Verzwakt door het gebrek aan eten viel hij als eerste af, wat betekent dat hij uit het spel ligt. Akwasi bleef het langst staan, waardoor hij voor de samensmelting terugkeerde bij de rest, terwijl Kötter achterblijft op Duivelseiland. Daar krijgt ze gezelschap van Mariana Verkerk die de proef voor de samensmelting verloor.

Je verliest de balkproef en weet dat je naar huis moet. Wat gebeurt er dan?

"De eerste paar seconden realiseerde ik me alleen dat ik de proef had verloren. Daarna drong het pas door dat ik ook echt uit Expeditie Robinson lag. Dan ben je alleen maar aan het balen en verstijf je. Er gaat op zo'n moment van alles door je heen. Daarna moest ik gelijk op hetzelfde eiland door naar Nicolette (Kluijver, de presentatrice van het programma, red.). Door haar werd ik ontvangen met tonijn en kip wat heerlijk was, maar het was vooral ook fijn om iemand te zien die ik al kende van voor de show."

"Met haar ging ik me wegen en toen kwam de grootste shock. Ik wist natuurlijk zelf helemaal niet hoe ik eruitzag, dus had geen idee hoe erg het zou zijn. Gisteren kwam ik er achter dat ik niet 8, maar 10 kilo ben afgevallen. Dat is echt ongezond in vijftien dagen. Ik was vooraf juist veel naar de sportschool gegaan om aan te komen, maar toen kon ik weer opnieuw beginnen."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had niet echt iets anders kunnen doen om verder te komen, behalve dan de twee balkproeven. Die waren belangrijk, maar heb ik niet gewonnen. Ik had echt gehoopt dat de laatste een eetproef zou zijn, want dan had ik sowieso een goede kans gemaakt. Als ik dan weer in het spel was beland, werd ik niet echt als een bedreiging gezien omdat ik verzwakt was, en had ik er misschien tussendoor kunnen glippen. Ons team heeft in het begin gewoon pech gehad waardoor ik op Duivelseiland belandde."

Rijk Hofman: 'Ik heb mijn eigen Cast Away beleefd.' (Foto: Martijn van Gelder)

Je hebt lange tijd alleen op Duivelseiland gezeten. Hoe kwam je daar de dagen door?

"Ik heb soms lange tijd op precies dezelfde plek gezeten en niets gedaan. Af en toe verplaatste ik van zitplek naar zitplek om wat tijd te doden. Ik heb eigenlijk niet echt gezwommen en had ook geen energie om te vissen of andere activiteiten te ondernemen. Je hebt veel tijd om na te denken, maar op een gegeven moment moet je ook je verstand op nul zetten en gewoon gaan zitten. Doordat je zo veel slaapt overdag zijn de nachten nog tien keer zo zwaar. Als je dan wakker bent, kun je ook niet verplaatsen, omdat het pikdonker is."

Als je nu de afleveringen kijkt, baal je er dan nog steeds van dat je die proeven niet hebt kunnen doen?

"Ja, daar baal ik nog steeds wel van, ook al bij simpele proeven als het tikkertje spelen. Dat leek me zo leuk om te doen. De zieke proeven zijn toch wel de grootste reden dat je mee wil doen en daar heb ik weinig van meegekregen."

"Toch ben ik uiteindelijk wel tevreden. Ik heb dan wel niet het echte Expeditie Robinson gespeeld, maar heb wel ervaren hoe het is om te overleven op een onbewoond eiland. Ik heb gewoon mijn eigen Cast Away (film uit 2000 met Tom Hanks over een man die na een vliegtuigongeluk op een onbewoond eiland terechtkomt, red.) beleefd. Ik had echt niet kunnen bedenken hoe zwaar het gebrek aan eten zou zijn."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Berdien (Stenberg, red.) was meteen vanaf het begin al een soort aap die door de bomen klom en alles aan het doen was. Ze had ons hele bed in elkaar gezet en de keuken gemaakt. Zij was dag en nacht bezig. De eerste week ging zo snel dankzij haar. Ze heeft superveel energie en is mentaal sterk. De tweede acht dagen zonder haar duurden ongeveer 25 keer zo lang."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Het zal gaan tussen Kim en Mariana. Kim heeft natuurlijk al een paar dagen op Duivelseiland gezeten. Het wordt een eetproef en ik denk dat Kim dan verliest. Mariana vreet dat allemaal wel op!"

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Hugo (Kennis, red.) komt heel sterk over. Die is zo ijverig, want hij wilde dit al twintig jaar. Hij laat zich door niets tegenhouden in de strijd om de winst. Akwasi heeft nu vuur in zijn ogen en wil wraak, dus die vlak ik ook nog niet uit. Yvette (Broch, red.) is fysiek misschien wel het sterkst van iedereen en het lijkt er nog niet op dat ze haar er graag uit willen hebben, dus ze wordt in die zin niet bedreigd."