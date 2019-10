Familie Kruys heeft afscheid genomen van het publiek met een zesde plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's. De allerlaatste aflevering van de komedieserie op RTL 4 trok zondag 869.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het best bekeken programma van zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim twee miljoen kijkers, gevolgd door Studio Sport Eredivisie met ruim 1,9 miljoen. Bijna 1,6 miljoen kijkers stemden af op Expeditie Robinson van RTL 4, dat met een derde plaats het best bekeken programma van een commerciële zender is.

Zondag met Lubach komt met 1.274.000 kijkers en een vierde plek in de buurt van het kijkcijferrecord dat de aflevering van 13 oktober vestigde. De eerste aflevering van de komische NPO-serie Harkum behaalde met 674.000 kijkers de tiende plek in de lijst van best bekeken programma's.

FOX Sports bereikte met de voetbalwedstrijd Feyenoord-Heracles bijna 600.000 kijkers, goed voor de veertiende plek van de lijst met best bekeken programma's. De wedstrijd had meer kijkers dan Studio Voetbal van NPO1, dat met 559.000 kijkers bleef steken op een zeventiende plek.