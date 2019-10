Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Familie Kruys

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

Bette is jarig en dat wil ze liever niet vieren. De rest van het gezin trekt zich daar weinig van aan en organiseert alsnog een feestje. Trouwe fans van Familie Kruys weten dat er altijd iets verrassends gebeurt als er feest wordt gevierd. Dat is ook deze keer weer het geval in de allerlaatste aflevering van de comedyserie.

Documentaireserie: Na Ons de Zondvloed

20.15 - 21.10 uur op NPO2

Fotojournalist Kadir van Lohuizen bezoekt diverse plekken waar het zeewater veel kan verwoesten. In New York, Miami en Bangladesh en op de Marshall-eilanden en Terschelling ontmoet hij mensen die niet wachten tot de overheid iets doet, maar zelf in actie komen.

Dramaserie: Harkum

21.45 - 22.15 uur op NPO3

Het fictieve dorpje Harkum is de armste gemeente van Nederland. Tot er met gemeentegeld wordt gespeculeerd op de beurs en de burgemeester (Bas Hoeflaak) opeens 700 miljoen euro binnenhaalt. Maar wat doe je met zoveel geld?

Kookwedstrijd: Kids Baking Championship

11.55 - 15.40 uur op TLC

De kinderen die meedoen aan deze kookwedstrijd bedenken de origineelste creaties en kennen veel recepten uit hun hoofd. De negen deelnemers mogen in deze eerste aflevering een kunstzinnige cake bakken. Om het extra uitdagend te maken, moeten ze blind een smaak kiezen.

Actiefilm: Jason Bourne

20.30 - 22.50 uur op Veronica

Het is jaren geleden dat Jason Bourne (Matt Damon) van de radar verdween, maar inmiddels is de dodelijkste voormalige agent van de CIA weer tevoorschijn gekomen.

