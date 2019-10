Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Mindf*ck

20.30 - 21.20 uur op NPO1

Mentalist Victor Mids is inmiddels zo bekend in Nederland dat niemand meer versteld staat van zijn trucs. Hij vertrekt daarom naar de Antillen en Suriname, waar hij zijn bekende trucjes opvoert voor een nieuw publiek. Vanavond ontmoet hij Barry Hay.

Amusement: Sterke verhalen

22.10 - 22.45 uur op NPO1

De komiek Peter Pannekoek is een groot verhalenverteller, net zoals cabaretier Richard Groenendijk. De twee nemen het tegen elkaar op door de meest bizarre verhalen te vertellen. Wat is waar en wat is gelogen?

Amusement: Taboe

23.00 - 00.15 uur op RTL 4

Philippe Geubels ontvangt in zijn vakantiehuis vier mensen met wie hij een week lang optrekt. Dit keer zoekt hij de grenzen van de humor op rondom het thema obesitas.

Amusement: Even tot hier

21.20 - 22.10 uur op NPO1

Niels van der Laan en Jeroen Woe waren onderdeel van De Kwis. Dat programma is nu gestopt, maar de twee cabaretiers gaan door. In Even tot Hier maken de mannen een muzikale voorstelling van de afgelopen week.

Film: The Incredible Burt Wonderstone

22.40 - 00.30 uur op SBS9

Burt Wonderstone (Steve Carell) en zijn rechterhand Anton Marvelton (Steve Buscemi) staan aan de top van de entertainmentindustrie van Las Vegas, tot straatartiest Steve Gray (Jim Carrey) zijn opwachting maakt.

