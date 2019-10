Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Flikken Rotterdam

20.35 - 21.25 uur op NPO1

Esther neemt ontslag en zoekt haar ex op, die nu in een geloofsgemeenschap leeft. Ze wil ook graag toetreden, wat voor verbazing zorgt. De rest van het team onderzoekt de gewelddadige dood van een zakenman.

Documentaire: Louis Theroux: The Most Hated Family in America

20.25 - 21.30 uur op NPO3

Filmmaker Louis Theroux staat open voor iedereen. Nieuwsgierig als hij is, duikt hij in elke wereld en cultuur. Nu hij een maand bij de gehate familie Phelps woont, krijgt hij toch vaak twijfels. De familie die onderdeel is van de Westboro Baptist Church staat bekend om hun demonstraties bij begrafenissen met homofobe uitlatingen.

Muziekprogramma: André Rieu: Welcome to my World

21.25 - 22.20 uur op NPO1

De wereld van André Rieu is erg groot. Gedurende tien afleveringen zien we Rieu met zijn viool in Israël, Australië, de Verenigde Staten en natuurlijk op het Vrijthof in Maastricht. Zijn Johann Strauss Orkest mag dan wereldberoemd zijn, Rieu vergeet nooit waar hij vandaan komt.

Film: The Taking of Pelham 123

20.30 - 22.35 uur op SPIKE

Een metro wordt gekaapt in New York en de kapers eisen een grote som geld. Ryder (John Travolta) is het criminele brein achter de actie en de leider van de bende. Hoe zijn ze van plan om te ontsnappen als ze het geld hebben gekregen?

Film: The Truman Show

00.10 - 02.10 uur op RTL 8

Het leven van Truman Burbank (Jim Carrey) lijkt onbelangrijk, maar toch volgen miljoenen televisiekijkers over de hele wereld alle ontwikkelingen van zijn bestaan. Hij heeft echter zelf niet door dat elke persoon in zijn leven een acteur is en dat alles gespeeld is. Tot hij op een dag vreemde boodschappen ontvangt.

