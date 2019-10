Modeontwerper en presentatrice Nikkie Plessen wordt een van de vijf 'dragons' in het terugkerende programma Dragon's Den, meldt omroep WNL vrijdag.

In de show die vanaf begin 2020 op zondagavond op NPO1 te zien is, krijgen ondernemers de kans om hun idee te pitchen voor een panel van succesvolle zakenmensen. Als eigenaar van modeconcern NP Fashion selecteert de 34-jarige Plessen de beste initiatieven om in te investeren.

Onder anderen horecaondernemer Won Yip en Pieter Schoen (Sigma Coatings) doen ook mee aan het programma. De presentatie is in handen van Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van zakenblad Quote.

Het programma Dragon's Den is oorspronkelijk afkomstig uit Japan. In 2007 verscheen een Nederlandse versie. Onder anderen mediaondernemers Willem Sijthoff en Annemarie van Gaal zaten toen in het panel. De presentatie was in handen van Jort Kelder.