Merel Westrik begon haar latenightavontuur woensdagavond met 378.000 kijkers, onder wie een aantal recensenten voor kranten. De meesten zijn enthousiast.

Het Parool - 'Opvallend hoe alles op rolletjes leek te lopen'

"In een knus decor zaten Westrik en haar drie 'vriendinnen': De Mol, Ekiz (journalist Fidan Ekiz, red.) en Stella Bergsma, een lekker felle tante met het nobele streven zich door het programma heen te Peter R. de Vriesen. ("Vanaf nu heb ik overal een mening over.") Opvallend was vooral hoe de eerste uitzending op rolletjes leek te lopen. Het viertal had oprecht geanimeerde gesprekken, van het fenomeen dickpics tot een praatje met 'make-up artist' Nikkie de Jager. Experts schoven soepeltjes aan, Marije Knevel (ja, dochter van) vertelde geestdriftig over sociale media. Zo'n vliegende start is knap, zeker voor wie zich nog het stroeve begin van M herinnert."

NRC - 'Linda de Mol begon bij alles over zichzelf'

"Onder de 'vaste vriendinnen' viel Linda de Mol uit de toon. Bij álle gelegenheden begon zij over zichzelf en haar eigen ervaringen, tot aan de bekroning van actrice Elise Schaap met een Televizier-Ster toe. Want De Mol wist nog precies hoe zij Schaaps succesvolle personage Ruxandra had bedacht. Nog pijnlijker werd het toen De Mol zich begon te beklagen over een verloren rechtszaak tussen Talpa en RTL, haar vorige werkgever, over de uitzendrechten van twee programma's. De zaak maakt deel uit van een van beide zijden keihard gevoerde zenderstrijd, De Mol wekte de indruk een zakelijk belang te willen verhullen door de sentimentele kaart te spelen. De Mol kan nog een risico worden voor Ladies Night: want wie gaat er de baas van de zender corrigeren?"

AD - 'Heel goed gekeken naar losse, lacherige sfeertje bij VI'

"Laat Ladies Night nou heel goed gekeken hebben naar dat losse, lacherige sfeertje bij VI. Die prima combineert met de inhoud van een willekeurige editie van de LINDA. Presentatrice Merel Westrik leidde gasten als Fidan Ekiz en Stella Bergsma soepel langs een licht verteerbare potpourri van Syrië, de jurk van Dionne op het Televizier Gala, een collage van ongewenste (er bestaan namelijk ook gewenste, leerde ik) dickpics en de eventuele kinderwens van Nikkie Tutorials. Haar grootste uitdaging bleek Linda de Mol in toom houden, die als gast de neiging had om de rol van presentatrice over te nemen."

