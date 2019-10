Linda de Mol was verbaasd dat de rechter onlangs besloot dat haar programma's Weet ik veel en Oh, wat een jaar bij RTL blijven. De presentatrice zegt woensdag in de Net5- talkshow Ladies Night dat het "niet fijn voelt" dat ze de programma's die zij heeft bedacht niet mee mocht nemen bij haar overstap naar Talpa.

De Mol zegt niet alleen verbaasd te zijn over de uitspraak, maar ook over RTL's rechtsgang. "Ik heb die twee programma's zelf bedacht en ontwikkeld en succesvol gemaakt. Ik ben deels eigenaar van de formatrechten", legt ze uit.

De presentatrice vindt dat ze op een nette manier is weggegaan bij RTL en dat ze ook altijd open is geweest over de reden van haar vertrek. "Ik wilde eigenlijk niet, maar als je broer je hulp nodig heeft, dan ga je", zegt ze over haar overstap naar Talpa, het bedrijf van haar broer John de Mol.

"Het voelt raar dat mijn programma's nu door anderen gepresenteerd gaan worden", zegt ze over de beslissing van RTL om andere presentatoren in te zetten voor de formats.

De Mol sprak erover met zangeres Ilse DeLange. "Die zei: 'Dat zou hetzelfde zijn als ik twee hits heb geschreven die ik niet meer zelf mag zingen, maar anderen wel.' Het voelt gewoon niet fijn", aldus de presentatrice.

De Mol gaat geen kort geding aanspannen

Toch heeft De Mol besloten dat ze het conflict achter zich wil laten en geen kort geding gaat aanspannen. "Ik wil mijn geld en energie liever steken in het ontwikkelen van nieuwe ideeën."

De presentatrice zegt snel nieuwe ideeën nodig te hebben nu ze de twee programma's niet mee heeft kunnen nemen. "Ik kan dezelfde formats net iets anders gaan doen, maar ik wil liever proberen met iets helemaal nieuws te komen."

De Mol nam wel programma's als Miljoenenjacht, Linda's Zomerweek en Ik hou van Holland mee bij haar overstap naar Talpa.