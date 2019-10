Sis van Rossem zal niet te zien zijn in het nieuwe reisprogramma van haar broer Maarten van Rossem, Broeders in Berlijn. Haar broer vertelt woensdag in RTL Boulevard dat ze lijdt aan een longemfyseem.

Op de vraag hoe het nu met haar gaat, antwoordt Van Rossem: "Redelijk, maar niet geweldig. We wachten even af of ze de laatste aflevering van ons programma met z'n drieën in Nederland mee kan maken."

Broers Maarten en Vincent waren eerder samen met hun zus te zien in vijf seizoenen van Hier Zijn de Van Rossems. Opnames voor een zesde seizoen hebben al plaatsgevonden en de afleveringen moeten begin 2020 op de buis verschijnen.

Voor het nieuwe programma Broeders in Berlijn reisden de broers samen af naar Duitsland om de invloed van de dertig jaar geleden gevallen Berlijnse muur te onderzoeken. De eerste aflevering is op donderdag 24 oktober te zien.