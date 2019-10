Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reality: Misdaad Advocaten

20.30 – 21.30 uur op Net5

Gruwelijke moorden, gesprekken met pedofielen en verkrachters, complexe drugshandeltransporten: deze advocaten krijgen er dagelijks mee te maken. Wat doet dat met hen en in hoeverre speelt het feit dat ze vrouw zijn een rol? Deze zesdelige realitydocumentaire is een samenwerking tussen LINDA en Net5.

Reality: Tussen Kunst & Kitsch

20.35 – 21.25 uur op NPO1

Frits Sissing en Jaap Polak zijn aanwezig in het Stedelijk Museum Schiedam om voor het nieuwe seizoen Tussen Kunst & Kitsch te taxeren.

Thema-avond: Eén Tegen Eenzaamheid

21.25 – 22.55 uur op NPO1

We zijn met steeds meer mensen op deze aarde, maar toch is eenzaamheid een groeiend probleem, met name onder ouderen. Deze live-uitzending draait om eenzaamheid en de aanpak daarvan.

Talkshow: Ladies Night

21.30 – 22.30 uur op Net5

De titel van Merel Westriks eerste latenightshow is niet toevallig. De talkshow wordt namelijk gemaakt door vrouwen. Ook dit programma is in samenwerking met LINDA.

Reality: Ghost Adventures

00.20 – 01.20 uur op SPIKE

Zak, Nick en Aaron gaan richting Kentucky om onderzoek te doen naar geesten in het Maysville-slavenhuis.

