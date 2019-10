Hoe ziet de wereld er over pakweg twintig jaar uit? In De toekomst is fantastisch onderzoekt Tim den Besten (32) samen met Marijn Frank wat er misschien wel gaat veranderen aan ons geheugen, onze angsten en onze voortplantingsmogelijkheden. Zo ontdekte de presentator dat je een kind kunt krijgen met wie je maar wil.

In het programma wordt ingegaan op hoe de mensheid over twintig jaar leeft, aldus Den Besten. "Iedere aflevering heeft een ander thema: zo gaat de eerste over voortplanting. We kijken terug op hoe IVF bij de introductie met veel kritiek werd ontvangen, maar kijken ook naar de volgende stap. Over twintig jaar hoeven we misschien niet meer zelf een kind te dragen, maar laten we het groeien in een kunstmatige baarmoeder en halen we het na negen maanden op."

Wat is de interessantste ontdekking die je tijdens het programma hebt gedaan?

"Ik ben zelf homo en zou in de toekomst wel kinderen kunnen krijgen, maar natuurlijk niet biologisch samen met mijn vriend. In het programma leerde ik dat het mogelijk is om, van wie dan ook, een huidcel te transformeren in een stamcel, die je weer kunt maken tot een eicel en zo kunt samenbrengen met een zaadcel. Zo zou ik een kind kunnen krijgen dat biologisch van mijn vriend en mij is. Dat kan ook te makkelijk: want stel, ik heb een meet-and-greet met Beyoncé, dan kan ik een haar van haar plukken en stiekem een baby met haar maken."

Zie je het reëel voor je dat de situaties die worden geschetst in het echt gaan gebeuren?

"In principe is de serie gebaseerd op technieken die al bestaan, of waarvan wetenschappers zeggen: dit gaat ons nog een paar jaar kosten om echt te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de geheugenpil, die al met succes getest is en die al wordt gebruikt. De pil zorgt ervoor dat je nog wel weet dat je bang bent, maar neemt het angstgevoel weg. Ik ben op bezoek gegaan bij een meisje dat bang is voor injecties en de pil uitprobeerde. De volgende dag kreeg ze een injectie om het effect te testen en toen was die angst inderdaad weg. Het was raar om haar verbazing hierover mee te maken."

Hoe denk jij zelf dat het leven er in 2039 uitziet?

"Mijn moeder dacht vroeger dat wij nu in vliegende auto's zouden rondreizen. Ik denk dat alles niet zó snel gaat dat wij over twintig jaar andere levens hebben, je kunt nu nog niet goed bedenken wat er allemaal kan komen. Dertig jaar geleden hadden ze ook niet voorspeld dat we nu zo veel met onze telefoon konden doen. In die lijn is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Misschien kunnen we straks met onze telefoon wel binnen no-time in Australië zijn. Of, als je kijkt naar de geheugenpil, is er misschien ook iets te bedenken waardoor je bijvoorbeeld geen liefdesverdriet meer kunt voelen. Of dat positief is, weet ik niet: als je alle trauma en pijn uit een leven kunt halen, kan je dan wel blijdschap voelen? Ik vraag me af of je je dan wel mens voelt."

Ben je bang voor de toekomst? Denk je dat we te ver doorschieten?

"De technieken die eraan komen kunnen onze levens verbeteren op een positieve manier, maar dan zijn er ook manieren om ze te veranderen met negatieve doeleinden, ben ik bang. Ach, we gaan er toch wel aan met z'n allen."



De toekomst is fantastisch (VPRO), wordt de komende zes donderdagen om 20.55 uur uitgezonden op NPO 3.