Merel Westrik vindt het geen zwaktebod om op televisie kwetsbaarheid te tonen, maar juist een teken van veel kracht. De presentatrice gaat in haar nieuwe televisieprogramma Ladies Night met bekende vrouwen het gesprek aan over soms moeilijke onderwerpen en vindt het daarbij belangrijk dat zij en haar gasten eerlijk en open zijn.

"Er zijn in het leven altijd heel veel mensen die weten hoe de wereld in elkaar zit. Ik behoor tot de categorie die het niet helemaal weet. En ik vind twijfel ook heel gezond", aldus de 39-jarige presentatrice in gesprek met NU.nl.

"Ik vind dat je soms best kwetsbaar mag zijn en mag zeggen dat je niet weet hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Dat je iemand die het wel goed weet een vraag durft te stellen. Dus ik geloof niet dat kwetsbaarheid een zwakte is, ik geloof dat het een heel grote kracht is."

Ladies Night begint woensdag 16 oktober om 21.30 uur bij Net5. In het programma praten bekende en onbekende vrouwen over wat hun opviel in het nieuws, op sociale media en in hun dagelijks leven. Onder anderen Linda de Mol, Olcay Gulsen, Fidan Ekiz en Roxeanne Hazes schuiven aan, maar ook strafrechtadvocaat Natascha Harlequin en ondernemer Annemarie van Gaal zullen regelmatig meepraten.

Heel spannend, maar ook genieten

Het is het eerste programma voor Westrik bij de zender nadat ze in augustus bekendmaakte de overstap van RTL 4 naar Net5 te maken. Voor de presentatrice een heel nieuw avontuur: eerder presenteerde ze RTL Nieuws.

"Natuurlijk voel ik spanning. Je begint aan iets nieuws wat nog niet bestaat en dat is altijd hartstikke spannend. Ik zou echt liegen als ik zou zeggen dat ik dat allemaal zo heel losjes doe. Maar ik geniet er ook enorm van. Volgens mij gaan we met heel veel bevlogen mensen een ongelofelijk leuk programma maken, dus ik kan eigenlijk niet wachten om te beginnen."

Dat een dergelijk programma in Nederland nog niet bestaat, maakt het extra spannend. Maar het geeft volgens Westrik ook rust: het valt nergens mee te vergelijken. Van de zender krijgt Westrik in ieder geval de tijd om aan het programma te werken. "We gaan het echt ruim uitbouwen. Het programma krijgt de tijd om te groeien en om de allerbeste vorm te vinden die het kan hebben."

Ladies Night is vanaf 16 oktober iedere woensdag te zien om 21.30 uur bij Net5.